Ташкент, , 09:35 — REGNUM Школы в трех районах Ташкента переведут на дистанционное обучение из-за ситуации с коронавирусом, сообщили в телеграм-канале министерства народного образования Узбекистана.

Дистанционное обучение вводится с 16 марта для школ Мирзо-Улугбекского, Чиланзарского и Юнусабадского районов Ташкента. Школьники будут учиться дома две недели.

Напомним, весенние каникулы в школах Узбекистана пройдут с 20 по 28 марта, четвертая четверть начнется с 29 марта. Усиление карантинных мер в Ташкенте связано с ухудшением эпидемиологической ситуации.

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