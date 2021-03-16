Москва, 16 марта, 2021, 09:34 — ИА Регнум. В России зарегистрирован исторический минимум младенческой смертности. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе заседания комитета Госдумы по охране здоровья в рамках подготовки к ежегодному отчету правительства РФ.

Fred974 Новорожденный

«Младенческая смертность достигла своего исторического минимума», — сказал Мурашко.

По его словам, по сравнению с 2019 годом «это самый низкий показатель».