Москва, 16 марта 2021, 09:34 — REGNUM На территории Троицкого и Новомосковского округов (ТиНАО) в поселении Марушкинское построят Завод по производству квартирных модулей, сообщили в Стройкомплексе.
Экспериментальный завод в Новой Москве предназначен для производства сверхкрупных квартирных модулей. Производственная мощность составит более 1200 модулей в год, в том числе квартирных и лестничных маршей.
В состав технополиса модульного домостроения также войдут административно-бытовой корпус, два контрольно-пропускных пункта, котельная, трансформаторные подстанции, парковка и др.
Как сообщало ИА REGNUM, в поселении Московский Новой Москвы будет построен склад продовольственных товаров с холодильными камерами.
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