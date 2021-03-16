Москва, , 09:34 — REGNUM На территории Троицкого и Новомосковского округов (ТиНАО) в поселении Марушкинское построят Завод по производству квартирных модулей, сообщили в Стройкомплексе.

Экспериментальный завод в Новой Москве предназначен для производства сверхкрупных квартирных модулей. Производственная мощность составит более 1200 модулей в год, в том числе квартирных и лестничных маршей.

В состав технополиса модульного домостроения также войдут административно-бытовой корпус, два контрольно-пропускных пункта, котельная, трансформаторные подстанции, парковка и др.

Как сообщало ИА REGNUM, в поселении Московский Новой Москвы будет построен склад продовольственных товаров с холодильными камерами.

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