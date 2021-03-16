Москва, , 09:33 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил подготовить меры поддержки по дополнительной поддержке учителей, которые переехали работать в сельскую местность или в малые города. Об этом 16 марта сообщает пресс-служба правительства России.

Данное поручение, как уточняется, дано Минпросвещения РФ по итогам поездки главы правительства в Алтайский край. Задачу необходимо выполнить к 1 апреля.

Кроме того, по итогам поездки трём федеральным министерствам поручено проработать вопрос о строительстве в регионе двух школ по принципу государственно-частного партнёрства. Ещё два учебных заведения к 1 сентября необходимо подключить к интернету, а школу №53 в Барнауле нужно обеспечить цифровым оборудованием.