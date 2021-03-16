Москва, 16 марта, 2021, 09:33 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил подготовить меры по дополнительной поддержке учителей, которые переехали работать в сельскую местность или в малые города. Об этом 16 марта сообщает пресс-служба правительства России.

Иван Шилов ИА REGNUM Учитель

Данное поручение, как уточняется, дано Минпросвещения РФ по итогам поездки главы правительства в Алтайский край. Задачу необходимо выполнить к 1 апреля.

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Кроме того, по итогам поездки трём федеральным министерствам поручено проработать вопрос о строительстве в регионе двух школ по принципу государственно-частного партнёрства. Ещё два учебных заведения к 1 сентября необходимо подключить к интернету, а школу №53 в Барнауле нужно обеспечить цифровым оборудованием.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе совещания с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока 15 марта вице-премьер РФ Михаил Мишустин потребовал исполнить невыполненные поручения, которые были даны ранее, по ДФО.