Санкт-Петербург, 16 марта, 2021, 09:43 — ИА Регнум. В Ленинградской области из-за упавших с грузового автомобиля на проезжую часть цистерн затруднено движение по Колтушскому шоссе и федеральной трассе «Кола». На месте ДТП образовался многокилометровый затор. Об этом 16 марта сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Группа в ВК «ДТП и ЧП СПб». В Ленобласти из-за упавших цистерн затруднено движение по трассе «Кола»

ДТП произошло около двух часов ночи 16 марта в деревне Разметелево Всеволожского района Ленинградской области. На 23-м км федеральной дороги Р-21 «Кола», на пересечении с региональной дорогой 41К-078 (Колтушское шоссе) во время движения с большегрузного автомобиля на проезжую часть упали пустые цистерны, из-за чего движения на участке практически было полностью перекрыто.

«На месте находятся сотрудники ГИБДД и эксплуатирующей дорогу подрядной организации. В настоящее время прибыла спецтехника для подъема груза. Движение в районе места происшествия затруднено и осуществляется по одной полосе в реверсивном режиме», — уточнили в Упрдоре.

Отметим, что движение по федеральной дороге Р-21 «Кола» продолжается. Однако дорожники просят водителей по возможности выбирать пути объезда.

Согласно сервису «Яндекс Карты», на Колтушском шоссе образовывался затор почти в 5 км — от Колтушей, и почти в 3 км — от Мяглово.