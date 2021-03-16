Питтсбург, США, , 09:33 — REGNUM «Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:1.

В составе «Питтсбурга» российский нападающий Евгений Малкин забросил шайбу и отметился результативной передачей. Всего на его счету стало 1100 очков в регулярных чемпионатах НХЛ — 424 гола и 676 передач.

Также отличились форварды «Пингвинз» Эван Родригес, Сидни Кросби и Джейк Гюнцель. У «Бостона» гол забил защитник Мэтт Грызлик.

В настоящее время «Питтсбург» занимает третье место в Восточном дивизионе, на счету команды 37 очков. «Бостон» идёт на четвёртом месте с 32 очками.

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