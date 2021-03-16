Симферополь, , 09:32 — REGNUM Годовщину проведения Общекрымского референдума 2014 года отмечают Республика Крым и Севастополь 16 марта, передаёт корреспондент ИА REGNUM. С памятной датой жителей поздравил глава Крыма Сергей Аксёнов в соцсетях.

«Семь лет назад крымчане единодушно проголосовали за единство с Россией. Все, кто принимал участие в референдуме, кто был тогда в Крыму, хорошо помнят атмосферу тех дней: огромное воодушевление, мощный, искренний патриотический порыв. Люди знали, что дорога к избирательным участкам — это наш путь домой, на Родину. Это было голосование по любви, голосование за ценности, переданные нам предками, за мир и свободу на нашей земле», — написал Аксёнов.

Глава Крыма добавил, что ежегодно в преддверии очередной годовщины возвращения Крыма в состав России с большей силой начинаются разговоры об «аннексии» и «оккупации».

»Однако для всех, кто мало-мальски знаком с историей Крыма, очевидно, что духовно, культурно, ментально наш полуостров всегда оставался частью России. Мы не звали Украину в наш крымский дом, она пришла сама, не спрашивая нас. Пришла — и вместо того, чтобы отнестись с уважением к хозяевам, стала навязывать чуждые для нас порядки и ценности. В конце концов мы попросили незваную гостью «на выход». Вежливо попросили, кстати. Так что Киев может винить в потере Крыма только себя и свою безмозглую политику», — написал Аксёнов.

Глава Крыма также напомнил, что в 2014 году полуостров пошёл строго правовым путём, народ Крыма законно реализовал своё право на самоопределение.

16 марта 2014 года состоялся Общекрымский референдум, в ходе которого почти 97% участников голосования выступили за воссоединение с Россией. 18 марта в Георгиевском зале Кремля был подписан договор о включении Крыма и Севастополя в состав РФ.