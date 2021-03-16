Бали, Индонезия, , 09:32 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо отправился с рабочим визитом на Бали, чтобы лично проверить как идёт вакцинация сотрудников туристической отрасли, сообщает Kompas.

Президент и его окружение вылетели из Джакарты 16 марта примерно в 08:30 по местному времени.

Массовая вакцинация проводится не только для участников индустрии туризма, но и для религиозных лидеров, представителей культуры, молодежи и местного сообщества.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии заявил, что не собирается занимать пост президента страны третий срок.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Индонезии не хочет на третий срок