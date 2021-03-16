Бали, Индонезия, 16 марта 2021, 09:32 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо отправился с рабочим визитом на Бали, чтобы лично проверить как идёт вакцинация сотрудников туристической отрасли, сообщает Kompas.
Президент и его окружение вылетели из Джакарты 16 марта примерно в 08:30 по местному времени.
Массовая вакцинация проводится не только для участников индустрии туризма, но и для религиозных лидеров, представителей культуры, молодежи и местного сообщества.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии заявил, что не собирается занимать пост президента страны третий срок.
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