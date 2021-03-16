Токио, , 09:38 — REGNUM В таких странах, как Мьянма и Китай, демократические ценности и права человека «находятся под угрозой». Такое мнение 16 марта высказал госсекретарь США Энтони Блинкен, который находится в Токио с официальным визитом, перед началом переговоров со своим японским коллегой Тосимицу Мотэги.

«США и Япония разделяют единые демократические ценности, приверженность правам человека и букве закона», — сказал он и добавил, что в таких странах, как Мьянма и Китай, по его мнению, эти ценности «находятся под угрозой».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты и Япония будут продолжать свое тесное сотрудничество в вопросе денуклеаризации КНДР.