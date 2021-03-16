Пекин, , 09:31 — REGNUM Китайский производитель OnePlus, возможно, опубликовал изображение своего нового смартфона 9 Pro раньше времени, желая опередить Apple. Такое предположение 16 марта сделал портал Mashable.

Издание отметило, что OnePlus планировала представить 9 Pro только 23 марта 2021 года и обратило внимание, что, таким образом, компания опубликовала изображения смартфона на неделю раньше. Автор статьи напомнил, что ранее в сети появилась информация о том, что в этот же день Apple может провести мероприятие и представить некий новый продукт.

https://twitter.com/oneplus/status/1371461179210534912

Напомним, о том, что Apple планирует провести в конце марта 2021 года некое мероприятие сообщил известный инсайдер Джон Проссер. Тогда же он отметил, что узнал о мероприятии OnePlus только после того, как разместил свою публикацию.

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