Москва, , 09:31 — REGNUM В России зарегистрирована тест-система для выявления множества штаммов коронавируса, включая британский. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе заседания комитета Госдумы по охране здоровья в рамках подготовки к ежегодному отчету правительства РФ.

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«Сегодня зарегистрирована тест-система для [выявления] ряда штаммов коронавируса, в том числе английского», — сказал Мурашко.

Также, по его словам, примерно один миллион 250 тысяч человек находились под наблюдением врачей на пике пандемии коронавируса в стране. Помимо этого, было развернуто около 270 тысяч коек для больных COVID-19.