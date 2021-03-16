Пермь, , 09:30 — REGNUM Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ объявила об открытии вакантной должности председателя Пермского краевого суда. Конкурс на замещение этой должности объявляется в пятый раз, сообщает издание «Коммерсантъ».

Прием от документов соискателей осуществляется до 12 апреля 2021 года. Стоит отметить, с 8 августа 2020 года полномочия председателя краевого суда осуществляет Наталья Киселева — после того, как Владимир Вельянинов ушел в отставку.

Вельянинов руководил судом с 2007 года. Именно он по итогам первого конкурса, объявленного в декабре 2018 года, получил рекомендацию от ВККС. Однако назначение не состоялось.