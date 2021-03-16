Новосибирск, , 09:29 — REGNUM Ученики и педагоги одного из учебных заведений Новосибирска утром сегодня, 16 марта, были эвакуированы из-за сообщения о заложенном взрывном устройстве. Речь идёт о гимназии, известной как «Университетская».

"Предупреждение пришло на электронную почту. В нём утверждалось, что гимназия №14 на проспекте Маркса, 31 будет взорвана, если авторам послания не заплатят 1 миллион рублей», — пишут «Все новости Новосибирской области»,

Более 680 учеников и 55 педагогов вывели на безопасное расстояние. Представитель ГУ МВД по Новосибирской области Наталья Калабина сообщила СМИ, что по факту вымогательства и информации о якобы заложенной бомбе проводится проверка.