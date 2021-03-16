Вашингтон, , 09:28 — REGNUM Газета The Washington Post внесла правку в публикацию о содержании телефонного разговора бывшего президента США Дональда Трампа с секретарём штата Джорджии Брэдом Раффенспергером на тему фальсификаций на выборах в штате. Таким образом издание признало, что приписало бывшему американскому лидеру слова, которые тот не говорил. Об этом говорится в заявлении, с которым выступил Дональд Трамп, пишет Daily Caller.

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«The Wahington Post только что опубликовала правку, касающуюся некорректно приведенного ею содержания моего телефонного разговора на тему фальсификаций на выборах в штате Джорджия», — заявил Трамп, отметив, что ценит такой поступок The Wahington Post.

В материале, со ссылкой на фрагменты состоявшейся беседы, утверждалось, что на тот момент президент страны оказывал давление на секретаря, чтобы тот повлиял на итоги выборов. Сообщалось, что Трамп потребовал «найти» голоса, отданные в его поддержку на прошедших выборах, для подтверждения своей победы в штате.

Эта цитата широко распространилась в средствах массовой информации и вызвала призывы к расследованию против Трампа. Бывший глава государства подчеркнул, что внесённая корректировка «делает всю историю с «охотой на ведьм» из-за Джорджии несостоятельной».

Спустя некоторое время Раффенспергер опубликовал полную запись этого разговора и газета признала, что республиканец не призывал секретаря «найти подтасовки» в итогах выборов и не обещал ему статус «национального героя», если он сделает это.

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Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2021 года The Washington Post со ссылкой на осведомлённый источник заявило, что президент США Дональд Трамп ещё в декабре прошлого года обращался к следственной группе при секретаре штата Джорджия по вопросу фальсификаций в ходе президентских выборов 3 ноября. По данным собеседника, Трамп якобы заявлял, что следователь может стать «национальным героем», если подтвердит факты фальсификаций на выборах президента США. Отмечается, что сам разговор состоялся незадолго до звонка Трампа секретарю Джорджии.