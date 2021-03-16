Магас, , 09:28 — REGNUM В Ингушетии продлены ограничительные меры, введенные указом главы республики Махмудом-Али Калиматовым в марте 2020 года. В соответствии с подписанным 15 марта документом ряд запретов будет действовать еще в течение месяца — до 15 апреля, сообщили в пресс-службе руководителя республики.

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«Действующие в связи с распространением коронавируса на территории региона ограничения продлены до 15 апреля»,— говорится в сообщении.

Запреты касаются в первую очередь работающих лиц старше 65 лет, которым рекомендовано оставаться дома, а работодатели в соответствии с указом продолжат оплачивать их больничные листы.

Кроме того, по-прежнему под запретом проведение публичных и массовых, развлекательных, физкультурных и других мероприятий. Не разрешена работа предприятий общепита для большого числа людей, а также в ночное время.

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