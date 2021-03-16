Самара, , 09:29 — REGNUM Двух братьев из Екатеринбурга, подозреваемых в убийстве мужчины, разыскивают в Самаре. Об этом 16 марта сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Сообщается, что 13 марта в Самаре в квартире одного из домов по ул. Ставропольской было найдено тело 64-летнего мужчины. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам убийства.

Отмечается, что в совершении этого преступления заподозрили двух братьев-близнецов 1989 года рождения, проживающих в Екатеринбурге. Подозреваемые не раз были осуждены за имущественные преступления, сообщает пресс-служба ведомства.

Стражи порядка просят всех, кто обладает какой-либо информацией о их местонахождении, сообщить в правоохранительные органы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Тольятти были возбуждены уголовные дела в отношении экс-учителя младших классов.

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