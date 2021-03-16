Горно-Алтайск, , 09:28 — REGNUM Следователи предъявили обвинение в даче взятки министру здравоохранения Республики Алтай ещё двоим предпринимателям. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, фигурантами стали 65-летний житель Барнаула и житель Новокузнецка 39 лет.

По данным следствия, в 2020 году гендиректор барнаульской фирмы передал министру и его помощнику 2,6 млн рублей. В ответ чиновники обеспечивали победу подконтрольным ему юрлицам в конкурсах на поставку медицинского оборудования для республиканской больницы.

Кузбасский предприниматель передал чиновникам 620 тыс. рублей за заключение госконтрактов на поставку средств индивидуальной защиты для врачей. Как отмечается, к настоящему времени обоим избрана мера пресечения, не связанная с изоляцией от общества.

«По указанным уголовным делам следователями проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, в офисах коммерческих организаций в Барнауле и Новокузнецке проведены обыски, допрашиваются свидетели», — отметили в управлении.

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