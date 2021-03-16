Санкт-Петербург, , 09:27 — REGNUM В Петербурге в Дзержинский районный суд для рассмотрения по существу направлено уголовное дело в отношении 23-летнего уроженца Калининграда, затушившего снегом Вечный огонь мемориала «Борцам революции» на Марсовом поле в центре Северной столицы.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошел поздно вечером 16 декабря 2020 года. Полицейские установили, что за 15 минут до полуночи двое неизвестных злоумышленников забросали Вечный огонь снегом и с места происшествия скрылись.

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Как рассказали в прокуратуре Санкт-Петербурга, злоумышленник обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 244 УК РФ («Осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений»). Напомним, что на Марсовом поле похоронены люди, погибшие в ходе революционных событий 1917 года.

По версии следствия, обвиняемый умышленно, из хулиганских побуждений, бросил два комка снега в сопло мемориала «Вечный огонь», тем самым погасив огонь. О втором участнике инцидента пока ничего не сообщается.

Уже после декабрьского происшествия Вечный огонь на Марсовом поле вновь стал объектом «внимания» нарушителей. Вечером 17 января 2021 года четверо школьников во время игры снежками забросали горелку Вечного огня, загасив пламя. С родителями школьников сотрудниками полиции проведена профилактическая беседа.

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Ночью 26 февраля около полуночи двое неизвестных снегом затушили Вечный огонь и скрылись. Возбуждено уголовное дело.

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