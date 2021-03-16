Киев, , 09:34 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский установил «монархию» на Украине. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский 15 марта в своём Telegram-канале.

Депутат прокомментировал своё исключение из партии «Слуга народа».

Дубинский отметил, что его исключение, а также смещение с поста руководителя киевской областной организации «Слуги народа» было не коллегиальным решением партии, а распоряжением одного Зеленского.

«Ваше президентское величество, Владимир Александрович Зеленский, поздравляю вас с фактическим установлением на Украине монархического строя!» — заявил парламентарий.

Депутат рассказал, что команду по его «зачистке» дал лично Зеленский, о чём Дубинскому рассказал один из высокопоставленных чиновников офиса президента Украины.

«Вы, ваше президентское величество, перешли на открытый обман людей. Людей, которые за вас голосовали и 2/3 этих людей вам уже не доверяют», — отметил депутат.

Дубинский подчеркнул, что Зеленский обманул его, как и большинство своих избирателей, при помощи своего актёрского таланта.

«Я убеждён, что если бы не телевизионный канал, на котором нас с вами показывали, как и ваш замечательный сериал «Слуга народа», то вы не стали бы президентом, а я не стал бы народным депутатом Украины», — подчеркнул политик.

Напомним, ранее Александра Дубинского исключили из партии «Слуга народа» за «нарушение устава и неповиновение руководящим органам партии». Реальной причиной такого решения стали санкции против депутата со стороны правительства США.

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