Киев, 16 марта 2021, 09:34 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский установил «монархию» на Украине. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский 15 марта в своём Telegram-канале.
Депутат прокомментировал своё исключение из партии «Слуга народа».
Дубинский отметил, что его исключение, а также смещение с поста руководителя киевской областной организации «Слуги народа» было не коллегиальным решением партии, а распоряжением одного Зеленского.
Депутат рассказал, что команду по его «зачистке» дал лично Зеленский, о чём Дубинскому рассказал один из высокопоставленных чиновников офиса президента Украины.
Дубинский подчеркнул, что Зеленский обманул его, как и большинство своих избирателей, при помощи своего актёрского таланта.
Напомним, ранее Александра Дубинского исключили из партии «Слуга народа» за «нарушение устава и неповиновение руководящим органам партии». Реальной причиной такого решения стали санкции против депутата со стороны правительства США.
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