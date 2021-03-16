Сеул, , 09:27 — REGNUM Совместные учения военнослужащих Южной Кореи и США являются командно-штабными, проводятся на регулярной основе и носят оборонительный характер. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление представителя министерства обороны Южной Кореи Пу Сын Чхана.

Комментируя требование Пхеньяна прекратить учения представитель министерства призвал северокорейскую сторону «проявить гибкость» и в полной мере выполнить межкорейские договорённости в военной области, достигнутые в сентябре 2018 года.

Напомним, что в соответствии с данными договорённостями Сеул и Пхеньян согласились прекратить враждебные действия друг против друга, а также установить буферные зоны вдоль воздушных, сухопутных и морских границ, чтобы снизить напряжённость и предотвратить случайные столкновения.

В министерстве отметили, что договорённости от сентября 2018 года сыграли значительную роль в поддержании мира и стабильности на Корейском полуострове, что позволило снизить напряжённость.

Читайте ранее в этом сюжете: КНДР призвала США и Южную Корею не делать глупостей