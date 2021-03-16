Сакраменто, США, , 09:43 — REGNUM Губернатор американского штата Калифорния Гэвин Ньюсом основал политический комитет для противодействия попыткам отстранить его от власти. Своё заявление Ньюсом опубликовал в Twitter.

Против губернатора-демократа выступают политики-республиканцы. Они заявили, что собрали необходимое количество подписей избирателей за отставку Ньюсома. По законам штата, такие подписи нужны от 1,5 млн человек, пока они не проверены властями.

Основанный губернатором политический комитет займётся сбором средств на агитацию в его поддержку. Ньюсом подчеркнул, что будет не отвлекаться на «партийные республиканские отзывы», а бороться с ними, так как на кон поставлено очень многое.

«Вакцинация жителей Калифорнии, безопасное открытие экономики, возвращение наших детей в школы слишком важны, чтобы этим рисковать», — написал он в микроблоге.

Оппоненты критикуют губернатора за санитарные меры, введённые на фоне пандемии. Они считают их чересчур жёсткими, препятствующими восстановлению экономики.

Калифорния лидирует среди американских штатов по численности населения. Там проживают более 39 млн человек.

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