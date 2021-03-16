Москва, , 09:25 — REGNUM Ни одна страна в мире не получила столь быстрого внедрения разработок по вакцине от COVID-19, как Россия. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе заседания комитета Госдумы по охране здоровья в рамках подготовки к ежегодному отчету правительства РФ.

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«Прорывом стало создание первой в мире вакцины. Ни одна страна не получила столь быстрого внедрения разработок. Ни на одном этапе не было вариативности в принятии решений — мы чётко выходили на эффективность и безопасность. Впервые в мире мы создали ресурс, позволяющий видеть вакцинацию населения в онлайн-режиме и наблюдать использование уже в популяции. Мы сформировали такой ресурс, как ресурс для подачи информации от самих вакцинированных», — сказал Мурашко.

Он объяснил, что на сегодняшний день российская вакцина является популярной и все говорят о её безопасности, поскольку речь идёт «о беспрецедентном наблюдении»: «Каждая ампула проходит очень жёсткий контроль, включая лаборатории, имеющие лицензии на контроль качества, включая лицензию ВОЗ [и другие]».