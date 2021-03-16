Вашингтон, 16 марта 2021, 09:24 — REGNUM Необходимости в том, чтобы привлекать бывшего президента США Дональда Трампа к продвижению вакцинации в США среди его сторонников, нет, заявил 15 марта 46-й президент страны Джо Байден, сообщает New York Post.
Байден, который редко упоминает Трампа по имени, отметил, что медицинские работники и религиозные деятели имеют большее влияние среди сторонников платформы Трампа «Сделаем Америку снова великой», чем сам 45-й глава Белого дома.
Опрос, опубликованный на прошлой неделе NPR, PBS и Marist, показал, что 41% республиканцев не планируют вакцинацию, по сравнению с 34% сторонников независимых кандидатов и 11% процентами демократов.
Накануне главный инфекционист США Энтони Фаучи попросил Трампа, чтобы тот призвал своих сторонников пройти вакцинацию.
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