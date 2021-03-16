Вашингтон, , 09:24 — REGNUM Необходимости в том, чтобы привлекать бывшего президента США Дональда Трампа к продвижению вакцинации в США среди его сторонников, нет, заявил 15 марта 46-й президент страны Джо Байден, сообщает New York Post.

Байден, который редко упоминает Трампа по имени, отметил, что медицинские работники и религиозные деятели имеют большее влияние среди сторонников платформы Трампа «Сделаем Америку снова великой», чем сам 45-й глава Белого дома.

«Я обсуждал это со своей командой. По их словам, дело в том, что большим весом, чем все, что говорит Трамп своим сторонником, будут иметь слова местного врача, местного проповедника и местных представителей сообщества», —указал Байден.

«Поэтому я призываю — я призываю всех местных врачей, проповедников и священников говорить о том, почему, почему так важно сделать это, пройти вакцинацию, и даже после этого, пока не будут вакцинированы фактически все, носить эту маску», — добавил он.

Опрос, опубликованный на прошлой неделе NPR, PBS и Marist, показал, что 41% республиканцев не планируют вакцинацию, по сравнению с 34% сторонников независимых кандидатов и 11% процентами демократов.

Накануне главный инфекционист США Энтони Фаучи попросил Трампа, чтобы тот призвал своих сторонников пройти вакцинацию.

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