Рязань, , 09:35 — REGNUM Детский сад №38 начал свою работу на улице Шереметьевской в Рязани. Он стал самым большим в областном центре — примет 290 воспитанников, сообщили в правительстве региона.

Трёхэтажное здание построено по нацпроекту «Жильё и городская среда». На возведение и оснащение детского сада потратили свыше 232 млн рублей, большая часть из которых средства федерального бюджета. В учреждении разместятся 290 воспитанников в возрасте от двух до семи лет, это самый большой сад в Рязани.

«ДПР-7 — быстро развивающийся район Рязани, квартиры здесь активно покупают молодые семьи. Проблема с нехваткой мест в детских садах стояла очень остро, поэтому открытие нового садика для многих жителей стало долгожданным радостным событием. Это замечательное, хорошо оборудованное учреждение, с детьми будут работать талантливые педагоги — есть всё, что нужно для качественного дошкольного образования», — сказал губернатор Николай Любимов.

За три последних года в Рязани созданы 2,5 тысячи дополнительных мест в детских садах, возведено 17 пристроек, три детских сада-яслей и пять детсадов. В 2021 году в областном центре появится около тысячи мест для дошкольников.