Рязань, 16 марта 2021, 09:35 — REGNUM Детский сад №38 начал свою работу на улице Шереметьевской в Рязани. Он стал самым большим в областном центре — примет 290 воспитанников, сообщили в правительстве региона.
Трёхэтажное здание построено по нацпроекту «Жильё и городская среда». На возведение и оснащение детского сада потратили свыше 232 млн рублей, большая часть из которых средства федерального бюджета. В учреждении разместятся 290 воспитанников в возрасте от двух до семи лет, это самый большой сад в Рязани.
За три последних года в Рязани созданы 2,5 тысячи дополнительных мест в детских садах, возведено 17 пристроек, три детских сада-яслей и пять детсадов. В 2021 году в областном центре появится около тысячи мест для дошкольников.