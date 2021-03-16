Москва, , 09:25 — REGNUM Утром и днем 16 марта в столице России и в Подмосковье ожидается туман с видимостью 200—700 м. Об этом 16 марта сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Московской области.

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«Согласно прогноза погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в ближайший час с сохранением утром и днем 16 марта местами в Московской области и Москве ожидается туман с видимостью 200−700 м», — говорится в сообщении.

В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями рекомендует лицам, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, воздержаться от выхода на улицу; пешеходам быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог; а водителям следует отказаться от совершения рискованных и ненужных маневров и снизить скорость движения.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что во вторник, 16 марта, в Москве будет облачно, небольшие осадки, местами гололедица, температура воздуха — +3… +5 °C.