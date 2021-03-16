Ташкент, , 09:19 — REGNUM Товарооборот между Узбекистаном и странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 2017 года увеличился на 75%, сообщили в министерстве инвестиций и внешней торговли республики.

Сотрудничество Узбекистана с ЕАЭС обсудили министр инвестиций и внешней торговли республики Сардор Умурзаков и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович.

Собеседники обсудили сотрудничество в инвестиционной, торгово-экономической и транспортно-логистической сферах. Стороны выразили готовность к реализации программ промышленной кооперации и инвестиционного сотрудничества.

Напомним, в декабре 2020 года Узбекистан стал страной-наблюдателем в Евразийском экономическом союзе.

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