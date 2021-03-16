Улан-Удэ, , 09:17 — REGNUM Государственный инспектор Байкальского заповедника Сергей Красиков, которого обвиняют в превышении полномочий, просто выполнял свою работу и задерживал браконьеров. Об этом заявил глава Бурятии Алексей Цыденов, комментируя резонансное происшествие.

«Надо понимать: ночь, вооруженные люди… Здесь не будет: «Уважаемая мадемуазель, а не соблаговолите вы выйти из машины?». Конечно, могут быть резкие выражения. И общение нелицеприятное», — передаёт «МК в Бурятии» слова главы.

По его словам, в деле разбираются следователи. Однако он подчеркнул при этом, что заповедники необходимо защищать, а также поддерживать людей, которые там работают и рискуют жизнями за небольшую зарплату.

Напомним, 4 октября 2020 года группа охотников из Улан-Удэ подстрелила в Алтачейском заказнике двух косуль. На обратном пути их с поличным задержали государственные инспекторы. По словам одного из них, при попытке задержания водитель сбил его на машине, причинив травмы.

Как сообщало ИА REGNUM, в отношении браконьеров возбуждены уголовные дела за незаконную охоту, а также применение насилия в отношении представителя власти. При этом они заявили о превышении полномочий со стороны инспектора.

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