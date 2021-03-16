Москва, , 09:17 — REGNUM Период начала пандемии коронавируса требовал от российских властей собранности и оперативности. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе заседания комитета Госдумы по охране здоровья в рамках подготовки к ежегодному отчету правительства РФ.

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«[Хочу сказать, что] 2020 год был на «высоких скоростях», и по-другому мы жить не могли. Тот период требовал от нас собранности и быстроты принятия решений. Чтобы быстро мобилизоваться весной 2020 года, когда мы получили лаг по мобилизации системы здравоохранения, она должна была провести ряд мероприятий. <…> Почти всё это было сделано в первые дни. Приказ №198 Минздрава РФ задал параметры работы медицинских организаций в стране. Как показала практика, он оказался «попавшим в точку», — сказал Мурашко.

По его словам, в первый период пандемии медики работали по стационарно-ориентированному принципу, а после распространения болезни у них получилось комбинировать стационарное и амбулаторное лечение: «Фактически в первые дни появились диагностикумы, и их было достаточно, чтобы покрывать [необходимость]. Оперативно были созданы тест-системы».