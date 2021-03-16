Симферополь, , 09:17 — REGNUM Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ), отменный в 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции, будет проведен в октябре текущего года в очном формате. Об этом 16 марта сообщил постпред республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов.

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«Принято решение провести Ялтинский международный экономический форум осенью, в октябре. Рассчитываем, что это позволит привлечь большее количество участников, тем более, что форумом интересуются наши партнеры в разных странах», — приводит его слова ТАСС.

Также Мурадов отметил, что, возможно, мероприятия форума будут совмещены по временим с ежегодным Крымским праздником вина и добавил, что власти рассматривали возможность проведения форума в смешанном или онлайн-формате в апреле, однако в итоге было принято решение провести мероприятие в октябре, когда ситуация с пандемией коронавируса стабилизируется в полноценном формате.

Отметим, ЯМЭФ проходит в Крыму с 2015 года и обычно проводится в апреле, однако из-за пандемии в 2020 году форум был перенесен на неопределенный срок.