Вашингтон, , 09:15 — REGNUM Компания CCP Games объявила, что начала тестировать EVE Anywhere — браузерную версию массовой многопользовательской игры EVE Online. Об этом 16 марта сообщил портал Engadget.

Разработчики сообщили, что запустить EVE Anywhere смогут пользователи браузеров Chrome, Edge, Safari и Firefox, имеющие высокоскоростное подключение к сети. Геймеры смогут играть с разрешением 1080p и частотой обновления экрана 60 FPS (кадров в секунду). Стоит отметить, что доступ к бета-версии EVE Anywhere пока имеют только жители США, имеющие расширенную подписку Omega.

Напомним, EVE Online — это массовая многопользовательская игра (MMO) на космическую тематику, запуск которой состоялся 6 мая 2003 года. В сентябре 2018 года исландскую компанию CCP Games, занимающуюся разработкой игры, приобрел южнокорейский издатель Pearl Abyss за $425 млн.

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