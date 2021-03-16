Вена, , 09:15 — REGNUM Европейское агентство лекарственных средств (EMA) должно принять принципиальное решение о дальнейшем подходе к вакцине от COVID-19 AstraZeneca в ЕС. Об этом заявил глава Минздрава Австрии Рудольф Аншобер в эфире телеканала Puls 24.

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По его в последнее время появились сомнения из-за дискуссий об отдельных побочных явлениях после вакцинации этим препаратом, «в случае с которыми мы не знаем, есть ли вообще связь с вакцинацией».

«Это необходимо проверить — и, на мой взгляд, лучше всего на европейском уровне», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, в ряде стран временно запрещено применение вакцины AstraZeneca. Германия, Франция, Италия, Нидерланды, Ирландия, Австрия, Эстония, Литва, Люксембург, Латвия, Норвегия и Дания остановили применение этого препарата после заявлений о серьёзных осложнениях среди привитых.

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