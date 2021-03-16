Кишинёв, , 09:16 — REGNUM В Молдавии в течение суток 15 марта выявили 861 случай заражения коронавирусом в ходе 2264 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 205 324 носителя SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 179 474 человек, в том числе 1152 — за последние сутки.

В больницах республики размещены 4350 пациентов с COVID-19, из которых 330 находятся в тяжёлом состоянии. За время пандемии в 4369 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались, в том числе 39 — за последние сутки, что является антирекордом для Молдавии.

Днём ранее в стране выявили 753 случая заражения коронавирусом в результате проведения 2489 тестов. Выздоровевшими врачи признали 983 человека.

Стоит отметить, что в Молдавии в последнее время постоянно ухудшается эпидемиологическая ситуация. Мэр Кишинёва Ион Чабан заявил, что хуже всего ситуация в столице. По его словам, в стране началась третья волна пандемии.

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