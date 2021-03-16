Пекин, , 09:14 — REGNUM Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Китая не смогли прийти к однозначным выводам об источнике происхождения коронавируса SARS-CoV-2. Возможно, что источник никак не связан с передачей вируса от панголина или других животных, и изначально появился не на продуктовом рынке в Ухане, как это считалось ранее.

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Национальная комиссия здравоохранения Китая 15 марта опубликовала полную стенограмму совместной пресс-конференции Китая и ВОЗ, посвящённой исследованию происхождения нового коронавируса. Пресс-конференция проходила 9 февраля 2021 года, после того, как группа учёных завершила работу в китайском Ухане.

Выступившие на ней учёные отмечали, что исходя из имеющейся эпидемиологической информации не удалось определить, «как SARS-CoV-2 попал на рынок Хуанань или другие рынки», поскольку существовала вероятность того, что вирус циркулировал среди населения Уханя ещё до того, как появился в продуктах на рынке.

«Вполне вероятно, что вспышка произошла на рынке морепродуктов Хуанань. Но есть также передача (вируса — ред.), которая, похоже, произошла в другом месте в Ухане в то же время. Это наше основное суждение», — заявил руководитель исследовательской группы с китайской стороны профессор Лян Ваннян.

В свою очередь эксперт по безопасности пищевых продуктов из ВОЗ Питер Бен Эмбарек сообщил, что учёные выяснили много новых деталей о возможных путях распространения коронавируса на начальной стадии, однако «кардинально не изменили картину, которая имелась раньше».

«Мы не нашли доказательств крупных вспышек, которые могли быть связаны со случаями COVID-19 до 19 декабря в Ухане или где-либо ещё», — сказал он, дополняя выступление Лян Ванняна.

Четыре гипотезы о передаче коронавируса человеку

Вместе с тем, объяснил Эмбарек, учёные выдвинули четыре основные гипотезы о том, как вирус мог быть занесен в человеческую популяцию.

Первая — прямое распространение зоонозов, то есть прямая передача коронавируса от какого-то животного человеку. Вторая гипотеза заключается в том, что вирус передался через промежуточный вид животного, потенциально более близкого к человеку, где вирус потенциально может адаптироваться, а затем распространиться и перейти к людям.

Третья гипотеза призвана раскрыть пищевую цепь, через которую передавался вирус. В частности, речь может идти о замороженных продуктах, которые выступили в качестве поверхности для передачи вируса населению.

Четвёртая гипотеза описывает неизвестный инцидент, связанный с работой лаборатории, то есть речь идёт о лабораторном происхождении коронавируса.

«Мы смогли разработать серию рекомендаций для будущих исследований, будущей работы в соответствии с планом, который мы изложили в июле прошлого года <…> План, который мы разработали в июле 2020 года, все еще действует, он очень помог в руководстве нашей работой», — отметил представитель ВОЗ.

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