Пекин, , 09:15 — REGNUM Японский автопроизводитель Toyota Motor представит на автомобильной выставке в Шанхае новый электрический кроссовер. Об этом сообщается на сайте Motor1.

Данных об оснащении и технических характеристиках новинки пока нет. Автомобиль будет относиться к сегменту среднеразмерных кроссоверов. Он будет собираться на платформе e-TNGA. Эта «тележка» по своей сути является модификацией модульной платформы TNGA, выполненной для электрических автомобилей.

«Тележка» e-TNGA отличается универсальностью. На ней можно изготавливать автомобили разных размеров и при этом использовать одинаковые узлы и агрегаты.

Все подробности о новом электрокаре Toyota будут обнародованы на автосалоне Shanghai Motor Show 2021 в Шанхае. Это мероприятие будет проходить с 21 по 28 апреля 2021 года.

Ранее в США на продажу был выставлен эксклюзивный экземпляр модели Toyota Supra от тюнинг-ателье Top Secret. Машина изготовлена в 1996 году в единственном экземпляре. Продавец хочет выручить за неё 75 тыс. долларов (около 5,5 млн рублей).

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