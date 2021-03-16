Екатеринбург, , 09:30 — REGNUM Центр общественного наблюдения Свердловской области начал работу в рамках выборной кампании 2021 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Объединение будет оперативно отслеживать информацию о возможных нарушениях на выборах и реагировать на неё. Объединение подготовит наблюдателей, которые будут стоять на избирательных участках.

Организацию возглавили уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова и председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин. «Это наша ответственность — честно и справедливо избрать людей в Госдуму и Заксобрание. Очень важно, чтобы не было никаких фальсификаций», — подчеркнул Левин на собрании в Общественной палате региона.

Мерзлякова заявила корреспонденту ИА REGNUM, что в этом году Центр не планирует сотрудничать с организацией «Голос» (НКО, выполняющее функции иностранного агента). Однако общественники из несистемной оппозиции могут индивидуально или под эгидой других организаций стать наблюдателями, добавила омбудсмен. «Я считаю, что риск оправдывает себя», — считает она.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Свердловской области пройдут выборы депутатов Законодательного собрания региона. По всей России также будут выбирать депутатов Госдумы.

Читайте ранее в этом сюжете: На Среднем Урале открыли центры общественного наблюдения