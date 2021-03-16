Джакарта, , 09:10 — REGNUM В министерстве здравоохранения Индонезии заявили, что нацелены привить от коронавируса 173 160 индонезийских паломников, сообщает CNN Indonesia.

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Министерство исходит из того, что более 173 тысяч граждан Индонезии подали в 2020 году заявку на совершение хаджа в Мекку.

Для вакцинации индонезийских паломников разделили на две возрастные группы: до 60 лет и старше 60 лет. Вакцинация будет проводиться с марта по апрель 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения Индонезии заявил, что использование вакцины AstraZeneca против коронавируса временно приостановлено в стране.

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