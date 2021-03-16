Челябинск, , 09:10 — REGNUM В Челябинской области завели уголовное дело после схода вагонов с углём на перегоне Сыростан — Хребет. Об этом сообщает уральское следственное управление на транспорте.

Дело возбуждено по факту нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта. На месте ЧП работает следственно-оперативная группа. Выясняются все подробности аварии.

По данным следствия, в составе из двух локомотивов, а также 66 вагонов с углём 17 вагонов сошли с рельсов. Железнодорожное полотно оказалось повреждено. Пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за аварии поезда дальнего следования пустили в обход, а два пригородных отменили. Кроме того, поезда из Москвы в Челябинск следуют до Златоуста и оттуда людей увозят в областной центр автобусами.

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