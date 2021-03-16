Москва, , 09:09 — REGNUM В Москве 16 марта ожидается плюсовая температура воздуха, сообщает центр «Фобос».

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По данным синоптиков, Московский регион окажется «в зоне слабовыраженного тёплого атмосферного фронта, генерирующего поля слоистой облачности и небольших очаговых осадков при оттепельном характере метеоусловий».

В столице ожидаются небольшие осадки, в утренние часы возможны очаги туманов и дымок, а также гололедица. Воздух прогреется до четырёх градусов тепла, в Подмосковье — до пяти градусов. Скорость ветра будет достигать восьми метров в секунду.

Как сообщало ИА REGNUM, коммунальные службы Нижнего Новгорода возвращаются к привычному графику работы. Режим ЧС, который действовал с февраля 2021 года, когда город накрыли сильнейшие снегопады отменяется с середины марта.

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