Якутск, , 09:17 — REGNUM ТИК Якутска 15 марта зарегистрировал кандидата на должность городского главы Ивана Комарова, который идёт на выборы от «Гражданской платформы», пишет SakhaLife со ссылкой на региональное отделении партии.

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На 16 марта зарегистрировано шесть кандидатов: Савва Михайлов (КПРФ), Евгений Григорьев («Единая Россия»), Иван Комаров, Евгений Рябченко (ЛДПР), Виталий Обедин («Справедливая Россия») и Айаал Прокопьев («Родина»).

До выборов осталось меньше двух недель, они пройдут с 26 по 28 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, по заключению избиркома, Иван Комаров предоставил не все документы, а именно не указаны сведения о реквизитах документа об образовании и квалификации. Поэтому ему ранее было отказано в регистрации.

Якутский городской суд 11 марта обязал городской ТИК зарегистрировать Комарова.