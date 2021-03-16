Москва, , 09:09 — REGNUM В Москве участники проекта «Активный гражданин» положительно оценили развитие сети центров госуслуг «Мои документы». Средняя оценка по пятибалльной шкале — 4,6, сообщается на портале мэра столицы.

В московских МФЦ гражданам доступно более 270 государственных услуг, в том числе ряд уникальных, таких как регистрация автомобиля и выдача водительского удостоверения в день обращения.

На сегодняшний день в столице работает 132 МФЦ «Мои документы», из них 126 районных, пять флагманских, Дворец госуслуг на ВДНХ и 15 центров в Новой Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в двух офисах «Мои документы» начали работать криптобиокабины.

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