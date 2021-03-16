Вашингтон, , 09:08 — REGNUM Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин догнал Фила Эспозито в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

16 марта Овечкин забил гол в матче с «Баффало Сэйбрз». Эта шайба стала для него 717-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Теперь он делит шестое место в списке лучших снайперов со знаменитым канадцем Филом Эспозито.

Наибольшее количество заброшенных шайб на счету канадца Уэйна Гретцки (894). Далее идут Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741) и Марсель Дионн (731).

Напомним, Эспозито выступал в 1963—1981 годах за «Чикаго Блэкхоукс», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Бостон Брюинз». Он является двукратным обладателем Кубка Стэнли (1969/70, 1971/72) и шесть раз становился лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Вашингтон» одержал победу над «Баффало» со счётом 6:0.

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