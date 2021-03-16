Барнаул, 16 марта, 2021, 09:10 — ИА Регнум. Сразу три региона Сибири (Красноярский край, Алтайский край, Новосибирская область) вошли в топ невкусного школьного питания. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, рейтинг школьного питания обнародовало Российское движение школьников в рамках проекта «Шеф в школе».

Nso.ru Школьная столовая

Качество питания и состояние столовых оценивали сами дети по пятибалльной шкале (уровень чистоты в столовой, интерьер, разнообразие меню, насколько оно отвечает предпочтениям ребенка, уважительность общения сотрудников). Интернет-опрос проходил с 4 февраля по 4 марта 2021 года среди более 2200 учащихся с 1-го по 11-й классы из всех 85 субъектов РФ.

«Важно не допустить скандальных, опасных для здоровья детей ситуаций, сигналы о которых доносятся из разных субъектов, в том числе из Красноярского края. Приглашаем региональные власти к диалогу, готовы по возможности посетить тот или иной регион и помочь перезагрузить питание в школах с учетом мнения детей и экспертов, как сделали это совсем недавно в Мурманской области, где к предложениям РДШефов и Константина Ивлева прислушался глава региона», — пояснила исполнительный директор Российского движения школьников Ирина Плещева.

Помимо сибирских регионов, в список территорий с неудовлетворяющими детей школьными столовыми вошли: Челябинская область, Тюменская область, Чувашия, Тамбовская область, Свердловская и Пензенская области и Удмуртия.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2021 года об ужасах школьного питания поведал депутат городской думы Иркутска Алексей Распутин. Со ссылкой на родителей учеников он рассказал о том, что в школе №66 дети жалуются на невкусную еду, на боли в животе после посещения столовой, на разбавленное водой молоко. Рассказывают, что в тарелках можно обнаружить волосы, насекомых и тому подобное.

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В ходе своей рабочей поездки в Барнаул 3 марта глава российского правительства Михаил Мишустин хвалил качество гречки с котлетой, которые он отведал в барнаульской школе №53, контролируя реализацию поручения президента страны по обеспечению горячим питанием учащихся начальной школы. Тем временем в другом образовательном учреждении Барнаула детей накормили не совсем вкусной едой: 26 февраля в столовой гимназии №123 давали на гарнир гнилую морковь, а в компоте обнаружился червяк.

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