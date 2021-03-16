Токио, , 09:09 — REGNUM США и Япония будут продолжать свое тесное сотрудничество в вопросе денуклеаризации КНДР. Об этом 16 марта заявил госсекретарь США Энтони Блинкен перед началом переговоров с главой японского МИД Тосимицу Мотэги в Токио, где он находится с визитом.

«США и Япония продолжат сотрудничество, направленное на денуклеаризацию Северной Кореи», — сказал он.

При этом глава МИД Японии, в свою очередь, поддержал позицию своего американского коллеги по данному вопросу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава японского МИД Тосимицу Мотэги заявил, что в Токио хотели бы укрепить свой альянс с Вашингтоном.