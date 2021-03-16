Гусиноозёрск, Бурятия, , 09:07 — REGNUM В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего сотрудника полиции, которого обвиняют в совершении пьяного ДТП со смертельным исходом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

По версии следствия, поздно вечером 11 апреля 2020 года обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения и не имея водительских прав, сел за руль служебной машины и вместе со знакомым ездил по городу Гусиноозёрск. В какой-то момент он выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль.

«В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир, находившийся в машине вместе с обвиняемым и не пристегнутый ремнями безопасности, вылетел из салона через разбившееся окно и от полученных повреждений скончался через непродолжительное время в районной больнице», — отметили в ведомстве.

При этом сам водитель не пострадал благодаря сработавшей подушке безопасности.

В ходе расследования полицейский заявлял, что за рулём находился погибший. Его версию подтверждали коллеги. Однако следователям по итогам сложных и длительных экспертиз удалось опровергнуть слова обвиняемого. К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, документы направлены в суд.

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