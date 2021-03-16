Москва, , 09:06 — REGNUM Мошенники придумали новую схему обмана жителей России, сообщила руководитель проекта ОНФ «За права заёмщиков» Евгения Лазарева.

Телефонный мошенник Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию» реж Леонид Гайдай. 1973. СССР

По её словам, злоумышленники рассылают гражданам смс-сообщения о якобы поступлении на счет средств, которые являются «частью бонусного зачисления по программе поддержки» от государства.

Однако мошенники требуют от жертвы подтвердить «легитимность получения такой бонусной поддержки», перейдя по ссылке на сайт, который является подделкой официальных сайтов ведомств.

«За несоблюдение такого требования (подтвердить легитимность) преступники обещают судебное разбирательство и уголовное преследование за незаконное обогащение», — цитирует РИА Новости Лазареву.

При переходе на сайт злоумышленниками проводится сбор личных данных и данных карт потребителя для хищения денег.

Напомним, ранее руководитель проекта ОНФ «За права заёмщиков» Евгения Лазарева сообщила, что мошенники в последнее время стали звонить людям под видом полицейских. Такой человек может выведать у клиента банка сведения о счетах и картах. У жертвы могут похитить деньги или оформить подложные кредиты. Информация о клиентах стекается в базы данных, которые продаются в теневом сегменте сети за большие деньги.

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