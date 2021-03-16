Йошкар-Ола, , 09:05 — REGNUM Прокуратура Марий Эл направила в суд исковое заявление с требованием о взыскании ущерба, который получил республиканский бюджет от действий бывшего министра финансов республики Гульфии Габдул-Бариевой. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного органа.

Ущерб оценивается в 9,7 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года суд вынес приговор по уголовному делу по ч. 2 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Обвинительное заключение утвердил в декабре 2019 года зампрокурора Марий Эл Павел Шамов.

Установлено, что по письменному указанию осужденной в 2015 году шесть республиканских ведомств незаконно исключили из отчетности данные о просроченной задолженности по объектам строительства, которые входили в Республиканскую адресную инвестиционную программ. В связи с тем, что просроченная задолженность в бюджетной отчетности за 2014 — 2016 годы не отражалась, при формировании бюджетов на очередной финансовый год необходимые денежные средства на ее погашение не закладывались.

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В результате оплата по выполненным государственным контрактам была произведена несвоевременно, а долговая нагрузка на бюджет республики выросла.

Кроме того, это также привело к подрыву авторитета государственных органов региона перед коммерческими организациями и жителями республики.

На прошлой неделе Верховный суд Марий Эл признал приговор Йошкар-Олинского городского суда законным и обоснованным, приговор вступил в законную силу.