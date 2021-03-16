Тбилиси, , 09:08 — REGNUM Текст соглашения между представителями руководства Грузии и лидерами оппозиции становится всё более приемлемым для сторон. Об этом, как передает агентство «ИнтерпрессНьюс», сообщил журналистам представляющий правящую партию «Грузинская мечта» спикер парламента страны Арчил Талаквадзе.

Он прокомментировал итоги встречи с представителем Совета Европы Кристианом Даниэльсоном, которая прошла вечером 15 марта.

«Я думаю, пункты соглашения формируются уже в той форме, что сближение позиций возможно, и надеюсь, что конструктивными подходами с обеих сторон мы сможем исчерпать эти разногласия, и все партии, и парламент смогут вернуться к нормальному политическому процессу», — сказал Талаквадзе.

По словам спикера, соглашение нужно для того, чтобы в Грузии смогли сконцентрироваться на таких задачах, как евроинтеграция и восстановление экономики.

Напомним, кризис в Грузии разразился после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы». Когда 23 февраля арестовали обвиняемого в организации беспорядков в Тбилиси лидера партии «Единое национальное движение» Нику Мелию, ситуация усугубилась.

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