Уфа, , 09:06 — REGNUM Бывший председатель государственного комитета Башкирии по туризму Салават Нафиков назначен главой дирекции по особо охраняемым природным территориям Башкирии. Об этом 15 марта сообщает пресс-служба министерства природопользования и экологии региона.

Сообщается, что Салават Нафиков назначен на эту должность 15 марта приказом министра природопользования и экологии Башкирии.

Он родился 13 февраля 1980 года в Абзелиловском районе республики. Стал выпускником Уфимского государственного нефтяного технического университета.

Должность председателя государственного комитета Башкирии по туризму занимал с 2019 года по 2021 год.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что председателем госкомитета Башкирии по туризму назначена Эльмира Туканова.

Читайте ранее в этом сюжете: Назначен новый главный федеральный инспектор по Башкирии