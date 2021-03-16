Тюмень, , 09:01 — REGNUM В Тюмени появятся новые снежные полигоны на Воронинских горках и по улице Тополиной. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Ежегодно на полигоны из Тюмени вывозится более двух миллионов кубических метров снега. Администрацией Тюмени в целях соблюдения требований законодательства в сфере охраны окружающей среды разработана дорожная карта по строительству сооружений для складирования снега.

Площадка на улице Тополиной будет располагаться рядом с очистными сооружениями. Талые воды будут проходить первичную очистку и стекать напрямую в коллектор. Этот полигон начнут строить в 2022 году.

На данный момент действует полигон на Велижанском тракте. Размещённым рядом СНТ «Плодовое» и СНТ «Якорь» подтопление не грозит, уверяют специалисты. Садовые товарищества расположены на территории Тарманского болотного массива. Водоотведение с территории массива осуществляется по естественным тальвегам, каналам, ручьям. Рельеф данной местности имеет уклон в сторону реки Туры, то есть от СНТ в сторону полигона.

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